Pepe: «Não somos aquela equipa que defrontou o Liverpool»

Pepe considerou que a vitória do FC Porto sobre o Milan, por 1-0, foi importante para "limpar a imagem" dos dragões após a goleada sofrida com o Liverpool. À Eleven Sports, o central destacou ainda a "unidade e uma solidariedade incrível" do conjunto portista.

Espírito do grupo





"O espírito esteve sempre bem. Era um jogo muito importante para nós, para limpar um pouco a imagem do Liverpool, porque nós não somos aquela equipa. Hoje lutámos muito, muita unidade e uma solidariedade incrível. Respeitámos o Milan, mas quisemos vencer e fizemos tudo para vencer e quando é assim, as coisas têm tendência para correr melhor."

Resultado curto?



"Tivemos muitas ocasiões principalmente na primeira parte, onde entrámos muito fortes, sabendo e tentando anular um pouco o jogo do Milan. A equipa está de parabéns pelo trabalho, entrega e paixão de hoje."

Jogo para virar a página?



"Sim. Temos agora o próximo jogo com Milan também, mas ainda há uma caminhada a fazer até chegarmos a esse jogo. Temos jogos muito complicados pela frente, onde queremos estar com o nível de entrega e solidariedade que tivemos hoje."