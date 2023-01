Pepe: «No início da época disse que íamos lutar contra muitas coisas»

Pepe esteve esta sexta-feira na sala de imprensa do Olival, na antevisão da final da Allianz Cup, uma partida que os dragões disputam amanhã, em Dia, diante do Sporting, a partir das 19h45."Muito bem. Sinto que a equipa está bem, confiante, acreditamos muito no que o mister nos passa. Amanhã vamos tentar fazer o nosso melhor para conseguir este título para o nosso clube"."É a próxima. É especial. É mais um título para as nossas carreiras, e os que entrarem amanhã vão tentar fazer aquilo que o mister propôs para tentar ajudar o clube e somarmos mais um título"."No começo da época disse que ia ser um ano muito difícil para nós porque íamos lutar contra muitas coisas. Amanhã vai ser uma final em que vamos de lutar muito, não vai ser nada fácil. Espero que estejamos à altura do jogo para conseguir o objetivo, um título para o clube e para todos nós"."É mais um título para nós, é sinal que o trabalho que estamos a fazer está a ser um êxito. Queremos entrar para a história do clube. O mais importante é desfrutar de uma final que vai ser única para muitos aqui. Eu desfruto como se fosse a minha primeira final e acredito que os meus companheiros façam o mesmo com muito trabalho e dedicação. Espero ganhar porque é a próxima final que temos. É uma final importante para todos nós, para o clube e para os adeptos. É com essa boa responsabilidade que amanhã vamos dar o nosso melhor"."Mais do que palavras é a forma como encaramos cada dia, cada momento no trabalho. Eu estou farto de dizer que sou um privilegiado quando acordo, procuro fazer com grande paixão aquilo que mais gosto. É a minha forma de poder estar, passá-la para os meus companheiros"."Surpreender acho que podemos pouco. O que podemos fazer é perceber o que o jogo nos está a pedir para podermos adaptar as nossas caraterísticas aos momentos do jogo"."Fisicamente acho que para já estou bem, amanhã logo se vê. Se jogar, claro... [risos]. Acho que os meus filhos queriam que eu pudesse jantar duas noites com eles mas assim não é possível. Hoje vamos em estágio e não vai ser possível. Gostariam de jantar com o pai duas noites, mas esta é a nossa vida e amanhã temos de dar o melhor para conseguir esse título".