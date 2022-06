Pepe no onze do ano da Liga Bwin

3??9?? and counting

Pepe integra novamente o melhor onze do ano da Liga Bwin. O central azul e branco, que foi titular em 21 das 34 partidas do campeonato, foi um dos centrais mais votados pelos treinadores e capitães das equipas que participaram na edição 2021/22 da prova.Aos 39 anos, Pepe continua a exibir-se ao mais alto nível e foi preponderante no eixo da defesa do emblema orientado por Sérgio Conceição, contribuindo não só para a conquista do campeonato mas também da Taça de Portugal.De recordar que também Diogo Costa fora eleito para o melhor onze do ano, assim como o sportinguista Pedro Porro.