Pepe no relvado na véspera do jogo com o Lyon

Boas notícias para Sérgio Conceição na véspera de defrontar o Lyon na 2.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa: Pepe já trabalhou no relvado com os restantes companheiros de equipa.O defesa-central, de 39 anos, lesionou-se no jogo da 1ª mão, no Dragão, após um choque de cabeças com Paquetá, que o obrigou a sair ao intervalo para fazer uma pequena cirurgia. Levou 11 pontos na zona afetada, ficou numa redoma frente ao Tondela e, agora, deve voltar ao onze, situação que dependerá apenas da estratégia que Sérgio Conceição delinear para a ‘final’ que vai disputar em Lyon.Nos 15 minutos do treino no Olival abertos à comunicação social, nota para a boa disposição do grupo orientado por Sérgio Conceição.O treinador e Pepê irão fazer a habitual conferência de imprensa de antevisão ao jogo às 12 horas e a equipa segue viagem para França durante a tarde.