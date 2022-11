Pepê no topo de Sérgio Conceição

Não é caso único, mas é raro, muito raro ouvir-se Sérgio Conceição tecer elogios tão rasgados a um jogador como aqueles que dirigiu a Pepê, no final do FC Porto-Atlético Madrid. O treinador dos dragões começou por afirmar que a exibição do brasileiro "tem de ser elogiada" e prosseguiu com mel nas palavras.

"Normalmente não falo muito individualmente, mas arrisco dizer que [Pepê] talvez seja dos jogadores com mais qualidade com quem eu trabalhei", começou por dizer Sérgio Conceição à TNT Sports Brasil, para detalhar de seguida. "A todos os níveis. Não só a qualidade técnica, mas também a qualidade naquilo que é a sua inteligência a perceber, nas diversas posições, aquilo que tem a fazer com e sem bola. Acho que estamos a falar de um jogador acima da média. Não sou muito de elogiar, mas tenho que o fazer por justiça", admitiu.

Pepê, de resto, é o jogador mais utilizado na presente temporada por Sérgio Conceição no que toca a minutos de jogo e já alinhou em diversas posições, desde a defesa até ao ataque. Chegou à Invicta no verão do ano passado e começou a jogar com maior regularidade a partir de janeiro último, estando na lista de potenciais contratações de clubes como o Chelsea.