Pepê: «O Fábio Vieira faria falta em qualquer equipa do Mundo»

Pepê não ficou indiferente à saída de Fábio Vieira para o Arsenal. O brasileiro elogiou a qualidade do antigo companheiro, lembrando que qualquer equipa sentiria a saída de alguém como o jovem criativo. Mesmo assim, acredita que o grupo vai responder ao desafio e minimizar essa ausência."O Fábio Vieira é um grande jogador, faria falta em qualquer equipa do Mundo, mas a gente vai trabalhar. Temos grandes jogadores e não tenho dúvidas de que vamos corresponder à altura das exigências", referiu Pepê, revelando que enviou uma mensagem ao antigo colega… mas ainda não teve resposta: "Ainda não falei com ele. Mandei-lhe uma mensagem e estou à espera que resposta."