Pepê, o homem dos sete ofícios: «Sinto-me um jogador bem melhor»

Pepê, de 25 anos, tem sido um dos jogadores em plano de destaque no FC Porto, muito graças à sua capacidade de adaptação a várias posições onde já atuou (lateral-direito, médio ou extremo). É uma espécie de homem dos sete ofícios na equipa de Sérgio Conceição e o próprio gosta disso."Sinto-me um jogador bem melhor jogando noutras posições, tive um crescimento bastante alto desde que cheguei aqui, com todo o trabalho do míster e equipa técnica, então sinto-me um privilegiado de poder ter a confiança do míster e de todos e estar a jogar em vários sectores. Procuro ajudar o máximo e dar o meu melhor para corresponder dentro de campo", explicou Pepê, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Bayer Leverkusen."O futebol sul-americano é totalmente diferente do futebol europeu. Agradecer ao míster e equipa técnica e colegas, pois desde que cheguei sempre me abraçaram e deram total liberdade para que pudesse fazer o meu trabalho e corresponder ao que esperavam de mim. Hoje sinto-me um jogador muito melhor e muito lisonjeado em poder ajudar a equipa em várias posições", anotou ainda Pepê.