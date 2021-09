Pepe e o lance com Coates: «Não leio jornais»

Pepe foi esta terça-feira sobre o lance com Coates no Sporting-FC Porto, que levou o clube leonino a pedir castigo para o central do FC Porto.





"Eu não leio jornais, não sei o que está a falar. Não posso comentar", disse o treinador do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Atlético Madrid, marcado para quarta-feira às 20 horas.A revolta do Sporting tomou corpo, sob a forma de um pedido feito à Comissão de Instrutores (CI) para a elaboração de um auto de flagrante delito contra Pepe. Em causa um lance aos 32 minutos entre o capitão do FC Porto e o homólogo do rival, Coates, que os leões entendem ter sido alvo de agressão. Na altura, nem Nuno Almeida, nem o vídeo-árbitro João Pinheiro, tiveram qualquer tipo de intervenção e o jogo seguiu.