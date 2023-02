Pepe: «O Lautaro podia ter levado o 2.º amarelo. Custa o árbitro não ter tido o mesmo critério»

Titular no centro da defesa do FC Porto, Pepe assumiu ser difícil explicar a derrota dos dragões em casa do Inter Milão , isto porque no seu entender a equipa fez tudo para não merecer o desaire."Difícil explicar uma derrota depois do que realizámos frente ao Inter. A equipa está de parabéns. Infelizmente a expulsão não estava nos nossos planos e eles em casa tentaram sempre ganhar, mas nós tivemos as nossas ocasiões. Boa partida. Fomos ousados, duas ocasiões para marcar e nestes jogos quando não é assim paga-se muito caro", comentou, à ELEVEN.O defesa central deixou ainda reparos à atuação do árbitro, em especial por aquilo que considera ter sido um critério distinto. "O Inter só teve mais ocasiões após a expulsão . Até aí controlámos o jogo. Tivemos bastante bola, criámos espaços. É difícil explicar quando fizemos tudo para vencer. Se entrar ao pormenor, o Lautaro podia ter levado o segundo amarelo numa falta sobre mim. Custa o árbitro não ter tido o mesmo critério, mas temos de seguir em frente e pensar no próximo jogo", frisou.O brasileiro revelou ainda que aquilo que o move é a "paixão por este desporto". "O desafio em cada momento e jogo. Ajudar também os meus companheiros permite-me desfrutar deste nível e ajudar o clube".A finalizar, Pepe deixa claro que tudo está "em aberto na eliminatória". "Mostrámos personalidade, ocasiões para sair na frente do marcador, o Onana esteve bem. Vamos preparar o jogo e com certeza daremos uma boa resposta no Dragão."