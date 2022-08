Pepê: «O míster foi cirúrgico na análise sobre o oponente»

Eleito o homem do jogo, Pepê foi o porta-voz da satisfação portista pela terceira vitória consecutiva no campeonato, ainda para mais frente ao Sporting, um dos candidatos ao título. "Na minha opinião, o resultado final acaba por ser justo. Tivemos dificuldades nos 15 minutos iniciais, mas depois a equipa soube encontrar os espaços e é um triunfo que nos assenta bem", declarou o jogador do FC Porto, em declarações à 'Sport TV'.

Questionado sobre de que forma a formação portista ultrapassou o conjunto leonino, Pepê dá o mérito ao treinador Sérgio Conceição. "O míster foi cirúrgico na análise sobre o oponente. Sabemos a qualidade do Sporting, com grandes jogadores e num clássico tudo pode acontecer", afirmou o jogador, de 25 anos, que reconhece a evolução futebolística nestes dois anos com a camisola dos atuais campeões nacionais: "Fico satisfeito com a confiança do mister, que me põe a jogar em diversas posições. Sem dúvida. Evolui muito e espero dar ainda por este clube."

Com esta vitória, o FC Porto abre para cinco pontos a diferença para com o Sporting, algo que Pepê desvaloriza nesta fase inicial do campeonato. "Não significa grande coisa, vamos manter os pés bem assentes no chão e ir jogo a jogo. Vamos comemorar este triunfo e depois focar no próximo desafio, em casa, frente ao Rio Ave", concluiu.