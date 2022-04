Pepe: «O presidente Pinto da Costa acreditou muito em mim quando cheguei ao FC Porto»

Pepe só tem palavras de gratidão para com Pinto da Costa, não esquecendo o momento em que chegou pela primeira vez ao FC Porto, em 2004, e ouviu uma mensagem de grande motivação e confiança da parte do presidente. O capitão destaca a inteligência do líder dos dragões."A primeira vez que estive com o presidente foi na Torre das Antas, quando fui assinar o contrato com o FC Porto, e ficou marcado um gesto dele, quando ele abriu a persiana e do escritório dele dava para ver o estádio. Ele disse-me: "Aquela vai ser a tua nova casa." Ele fala no momento em que tem que falar e é muito assertivo no momento em que fala. Gosto muito dessa parte do presidente, essa inteligência dele. Fala sempre no coletivo, sempre no conjunto, dá muita importância ao bem-estar familiar dos jogadores, o clube preocupa-se muito com a parte humana. Quando os jogadores saem do clube sentem falta desse lado, que a família esteja envolvida naquilo que é o clube, o que é o amor pelo clube, a paixão que temos", referiu Pepe ao Porto Canal.Mesmo quando havia algumas dúvidas, o presidente fincou pé e não abdicou da capacidade de Pepe para se impor na equipa do FC Porto."Havia muita contestação, se eu ficava, se era emprestado, ou vendido a outro clube, já que tinha possibilidades de ir para o Deportivo da Corunha. Fui à Torre das Antas e o presidente disse-me: "Tu vais-te afirmar aqui no FC Porto, não te vou deixar sair, confio nas tuas capacidades, e agora cabe a ti demonstrar dentro do campo." Foram essas as palavras do presidente, que disse que podia contar com o apoio de toda a gente no clube. Disse que eu não iria sair do FC Porto. Isso demonstra muito daquilo que é o presidente, ele acreditou muito em mim. Saí da Madeira um rapaz cheio de ambição, mas que ainda não tinha encontrado o meu caminho, porque a exigência aqui no clube era extremamente alta, tinha acabado de ser campeão europeu, o presidente com essas palavras deu-me tanta força para poder lutar e agarrar o meu espaço no clube", recordou o atual capitão.