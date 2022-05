Pepê: «O treinador cobra bastante, sabe da qualidade que temos e tentámos levar isso até ao final»

Pepê revelou quais foram os pedidos de Sérgio Conceição aos seus jogadores antes da final da Taça de Portugal."O treinador pediu para entrarmos focados, dedicados, aproveitar os espaços do Tondela e as fragilidades que pudessem ter atrás. Tivemos muitas oportunidades de golo e marcámos alguns. Agora é comemorar o título", começou por dizer o extremo brasileiro do FC Porto, realçando a crença que o técnico portista tem em todo o grupo de trabalho."O treinador cobra bastante, sabe da qualidade que temos e tentámos levar isso do início até ao final. Trabalhámos muito, todos ajudaram para chegar até à final", acrescentou."Momento difícil quando cheguei, sabia que era uma cobrança alta, trocar pelo futebol europeu era muito diferente. Mas tive o apoio de todos e aproveitei as oportunidades", terminou.