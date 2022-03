Pepê operado esta segunda-feira

Depois de ter saído lesionado do jogo frente ao Boavista, dando lugar a Galeno, Pepê vai ser operado esta segunda-feira. O choque com Yusupha provocou uma "fratura da arcada zigomática com afundamento" ao extremo, tal como se pode ler no site do FC Porto.A pausa para os compromissos das seleções pode ser positiva para o jogador brasileiro, que tem assim mais tempo para recuperar. Na presente temporada, o jovem brasileiro soma seis golos em 33 partidas.