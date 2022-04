Pepe poderá ser utilizado por Sérgio Conceição no clássico desta quinta-feira, a contar para a 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Sporting. A notícia foi esta quinta-feira avançada pelo 'Porto Canal', que dá conta que a providência cautelar foi aceite e que o defesa-central internacional português poderá ser opção na defesa dos dragões.O processo foi decidido pelo Tribunal Central Administrativo do Sul, entregue ao juiz desembargador Frederico Manuel de Frias Macedo Branco, que deu assim cobrimento ao pedido de ação cautelar interposta pelo FC Porto. Desta forma, Pepe estará disponível para todos os jogos dos dragões, até que o Tribunal Arbitral do Desporto tome uma decisão sobre o recurso da decisão do Conselho de Disciplina, que castigou o central com 23 dias de suspensão na sequência dos acontecimentos verificados no clássico de 11 de fevereiro.De recordar que o próprio FC Porto já não contava poder utilizar Pepe neste clássico assim como diante do Sp. Braga, apontando a sua chamada já à partida com o Vizela, da 32.ª jornada da Liga Bwin. Por agora, o cumprimento da pena está suspenso.