Pepe põe Sérgio Conceição nos píncaros: «Exigência é máxima mas colhemos frutos»

A primeira conferência do FC Porto em 2022/23 teve capitão e treinador atrás dos microfones e Pepe teceu os mais rasgados elogios a Sérgio Conceição. “Todos sabemos a importância de continuar aqui, não só para o clube mas também para o nosso futebol. Um treinador como o nosso é extremamente importante e espetacular no nosso campeonato. A sorte é do jogador, e digo do coração, por poder trabalhar com ele. A exigência é máxima, mas sabemos que vamos colher frutos. Sorte do clube por ter um treinador assim. O mais importante é estar aqui e poder dar continuidade ao seu trabalho espetacular”, afirmou o defesa-central.

Mais tarde, Sérgio Conceição retribuiu os elogios. “Este é dos melhores grupos que já tive em termos de capacidade de trabalho. O Pepe representa os outros 29 jogadores que temos, todos têm o compromisso que o Pepe falou e tão bem representa”, atirou o técnico, como resposta a esta afirmação do central: “Para mim todos os dias são um desafio de representar este grande clube. Sou um privilegiado por dar o meu contributo ao FC Porto.”

Um privilegiado por fazer o que gosta

A cada jogo que Pepe faz pelo FC Porto vai batendo o próprio recorde de longevidade na história do clube. “Sinto-me bem e feliz. Sou um privilegiado, porque gosto muito do que faço”, disse sobre os 39 anos que mostram o seu cartão de cidadão e que passarão a 40 em fevereiro. Recusando o papel de líder do balneário – “Líder somos todos”, rebateu –, disse que todo o grupo tenta deixar as caras novas “o mais confortáveis possível” e, sobre a razão que lhe foi dada pelo TAD ao castigo de 23 dias, rematou: “Viram o meu comunicado, não tenho mais nada a dizer.”