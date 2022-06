Pepe: «Que a nova camisola possa dar outra vez uma Champions»

Aí está o terceiro equipamento do FC Porto para a temporada 2022/23



Pepe concedeu uma entrevista aos canais do clube no dia em que foi divulgada a terceira camisola do FC Porto para 2022/23, inspirada na de 1984, usada na primeira final europeia dos dragões, em Basileia, frente à Juventus (Taça das Taças)."É muito bonita, um azul muito lindo, espero que ela possa dar muitas alegrias aos jogadores e adeptos", começou por dizer o central, antevendo a próxima campanha portista na Champions."Expectativa? Poder ganhar. Representamos um clube vencedor, em qualquer prova é sempre para ganhar. Espero que essa camisola possa dar muitas alegrias e possamos também sonhar com esse título europeu", disse, reforçando a nota quando confrontado com as memórias que deseja ver associdas a esta camisola no futuro."De títulos, de conquistas. Nós nunca tínhamos ganho à Juventus e com míster Sérgio Conceição ganhámos e que essa camisola possa dar outra vez uma Champions e no fim possamos todos festejar no fim da época", rematou.