Pepê recusou convite para se naturalizar e defender a seleção do Paraguai

Descendente de paraguaios por parte da família da mãe, o polivalente jogador do FC Porto, Pepê, recebeu um convite da federação de futebol daquele país para se naturalizar e representar aquela seleção sul-americana. A notícia foi avançada esta sexta-feira pelo portal brasileiro UOL e, entretanto, confirmada porjunto de fonte próxima ao processo.Ainda de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, Pepê ficou orgulhoso pelo convite do Paraguai, mas recusou-o, pois mantém a confiança de vir a ser chamado pela seleção do Brasil no ciclo pós-Qatar. Recorde-se que o jogador portista tem passado nas seleções jovens do escrete, até como internacional olímpico.