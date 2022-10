Pepê renova com o FC Porto até 2027

Depois de Evanilson, o FC Porto anunciou, agora, a renovação de Pepê por mais um ano, até 2027. O ex-Grémio, recorde-se, está a cumprir a sua segunda temporada com a camisola dos azuis e brancos.Em declarações à comunicação portista, Pepê referiu-se, assim, a esta renovação: "O sentimento é de grande felicidade. Estou muito grato pela confiança no meu trabalho, espero poder dar continuidade ao meu trabalho e fazer uma grande época."Sobre a polivalência que tem demonstrado, jogando nas linhas defensiva, média e atacante, acrescentou: "No início, foi diferente, mas fico muito feliz por poder ajudar em diferentes posições. Estou muito agradecido pela confiança do mister e da equipa técnica no meu trabalho e vou continuar a dar o meu melhor em qualquer posição."Depois de ter conquistado o campeonato, a Taça de Portugal e a Supertaça no ano de estreia no FC Porto, Pepê quer ainda mais. "Espero que seja igual à época passada, estamos a dar o nosso melhor para que isso aconteça. Queremos ser campeões novamente, conquistar todos os títulos e dar essa alegria aos nossos adeptos", afirmou, deixando ainda uma mensagem para os apoiantes dos azuis e brancos."Vou procurar dar sempre o meu melhor porque é muito gratificante sentir o carinho imenso dos adeptos. Vou continuar a trabalhar muito para lhes dar alegrias", rematou.