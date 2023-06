Pepe: «Sabem porque continuo a jogar? Cuido do meu corpo, da minha saúde e do meu bem-estar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sempre muito ativo no dia-a-dia do FC Porto, Pepe deixou uma mensagem aos mais novo no arranque da iniciativa ‘Dragão Consciente’, onde os azuis e brancos pretendem incentivar um modelo de vida mais saudável, mais positivo e mais sustentável.

“Sabem porque continuo a jogar aos 40 anos? Porque cuido bem do meu corpo, da minha saúde e do meu bem-estar. Lá em casa todos somos dragões conscientes”, referiu o experiente central, num curto vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais.

Aos 40 anos, Pepe vai iniciar em breve a 22ª temporada ao mais alto nível, sendo que terminou 2022/23 com 45 jogos realizados, entre FC Porto e Seleção Nacional. Um registo que em nada transparece a idade que tem.