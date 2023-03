Pepê: «Sabemos que é difícil, mas queremos esse título»

O brasileiro Pepê mostrou-se desapontado com o empate averbado pelo FC Porto na visita ao reduto do Sp. Braga, mas deixou claro que a equipa portista continua a trabalhar para lutar pelo título.

"Trabalhámos bastante durante a semana, o treinador deu-nos um plano de jogo, mas nós não o conseguimos cumprir na 1.ª parte e sentimos algumas dificuldades. No intervalo conversámos e conseguimos fazer uma 2.ª parte melhor", começou por analisar, à SportTV.

Questionado sobre se, a determinado momento, os dragões passaram a jogar para o empate, o brasileiro refutou essa ideia. "Desde o começo, procurámos sempre a vitória. Sabemos que é difícil, mas continuamos à procura do objetivo de ficar no 1.º lugar, porque queremos esse título. Sabemos que não dependemos de nós, mas no que depender de nós, temos de continuar a entrar em campo para conseguir as vitórias, com dedicação total. Cada jogo para nós é uma final, infelizmente hoje não conseguimos os três pontos. Temos de levantar a cabeça e focarmo-nos no nosso trabalho."



A fechar, um olhar ao que aí vem. "Temos que trabalhar, levantar a cabeça e ajustar aquilo em que estamos a ter mais dificuldades. Infelizmente não podemos olhar só para nós, temos um adversário já a dez pontos. Temos de fazer o que temos feito, continuar em busca das vitórias e encarar todos os jogos como uma final."