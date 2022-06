Pepe: «Se arriscássemos mais na Liga Europa, poderíamos ter perdido o campeonato e a Taça»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Numa época em que o FC Porto conquistou a dobradinha, Pepe lamentou apenas a carreira da equipa nas competições da UEFA, onde se ficou pelos oitavos-de-final da Liga Europa. No entanto, o capitão lembrou que houve um momento em que foi preciso fazer opções e, aí, a saída da Liga Europa poderá ter sido decisiva para deixar a equipa mais solta para vencer o campeonato e a Taça de Portugal."Foi muito difícil para nós, mas estávamos num ponto crucial da época. O nosso objetivo principal é sermos campeões nacionais. Tínhamos equipa para irmos mais longe na Liga Europa? Tínhamos, obviamente que sim. Mas são muitos jogos num calendário de três em três dias. Olhando para trás, poderíamos ter feito diferente? Sim, só que, se arriscássemos mais na Liga Europa, poderíamos ter perdido o campeonato e a Taça de Portugal. No ano anterior tínhamos estado muito bem na Liga dos Campeões, ganhámos ao Chelsea, que foi campeão europeu, e depois perdemos o título. A eliminação em Lyon foi dolorosa, mas deu-nos tempo para nos focarmos ainda mais no campeonato e na Taça de Portugal", referiu o capitão portista.