Pepê segue em repouso

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto voltou ontem aos treinos após dois dias e meio de folga, dados na sequência do triunfo sofre o Boavista, mas Pepê ficou em repouso domiciliário, a recuperar da operação a que foi sujeito, segunda-feira, a uma fratura da arcada zigomática com afundamento, sofrida no dérbi.De resto, Sérgio Conceição teve 12 internacionais ausentes, além de Pepe e Taremi, que estão em isolamento devido à Covid-19. Manafá e Bruno Costa fizeram tratamento.