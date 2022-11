Pepe segue no boletim clínico

O FC Porto voltou ontem aos treinos e o nome de Pepe mantém-se no boletim clínico, em trabalho integrado com os colegas, mas ainda com algumas limitações. O central, que foi ontem convocado por Fernando Santos para o Mundial, acelera para a recuperação total e, anteontem, em dia de folga para grande parte do plantel, esteve no Olival a trabalhar. Pepe, de resto, já integrou as últimas convocatórias do FC Porto, acabou por ficar sempre de fora da ficha de jogo, mas amanhã, no Bessa, até pode ser diferente.





Recorde-se que ao regressar da última lesão mais grave, o central passou pelo banco antes de integrar o onze. Veron, em treino condicionado, e Zaidu, em tratamento, ainda são baixas.