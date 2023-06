Pepe: «Sérgio Conceição é o melhor treinador que já tive na minha carreira»

Pepe, capitão do FC Porto, foi o jogador escolhido para fazer este sábado a conferência de imprensa, na companhia de Sérgio Conceição, de antevisão à final da Taça de Portugal, frente ao Sp. Braga.





"É o reconhecer do trabalho que fizemos durante a época, é um prémio disputar uma final no estádio do Jamor, é sempre gratificante estar aqui e representar o meu clube, estar aqui para jogar mais uma final, quer dizer, disponível para mais uma final, jogar depende sempre do treinador. Queremos muito esta Taça porque fizemos muito para estarmos aqui hoje", começou por dizer o experiente defesa-central dos dragões e da Seleção Nacional, deixando vários elogios ao treinador Sérgio Conceição e afirmando que ainda "faltam alguns anos" na carreira de jogador de futebol."O grupo está bem, trabalhamos muito bem esta semana, com o foco total de podermos conquistar mais uma final para nós. Estamos unidos para conseguirmos esse objetivo.""Eu não sei, eu digo que o míster é um excelente treinador, com todo o respeito com todos os que eu já tive, assim como o Fernando Santos, mas para mim, foi o melhor treinador que eu já apanhei na minha carreira porque faz com que eu hoje, com 40 anos, possa sentir a paixão de jogar futebol e competir com os meus companheiros. Faz com que eu seja melhor todos os dias.""Ainda me faltam alguns anos como jogador, mas é exatamente esse convívio que há em redor do estádio, essa troca de informação que há entre as pessoas, o churrasco... é um dia especial não só para os jogadores, mas para os adeptos também. Todos sonham disputar esta final, mas só são duas equipas. Os adeptos vêm para aqui com esse desejo de sentir um dia especial e nós queremos dar essa alegria aos nossos adeptos.""O Sp. Braga é uma equipa muito boa, é uma equipa que sai muito bem nas transições, trabalhamos muito forte esta semana, como foi durante o ano todo, e estamos preparados para amanhã darmos uma boa resposta nesta final.""Isso tem de perguntar ao presidente ou ao míster, a nós cabe-nos treinar e estar disponível para o míster optar pelo melhor onze para disputarmos esta final.""É como se fosse a primeira. Muitas vezes digo que sou um privilegiado, levantar todos os dias e treinar no Olival. Para mim é como disputar a primeira, faz-me sentir aquele nervosismo que é bom, faz-nos estar alerta. Quero ajudar os meus companheiros", terminou.