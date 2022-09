Pepê: «Sinto-me um jogador muito melhor desde que aqui cheguei»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pepê fez o terceiro golo do FC Porto, na vitória (4-1) diante do Sp. Braga, e destacou a forma como a equipa trabalhou para obter este resultado.





"Fomos uma equipa muito agressiva, que procura estar sempre com a bola e a procurar ferir o adversário. Sabíamos que estamos em dívida para connosco e para com os adeptos. Trabalhamos focados nestas duas semanas para procurar o nosso melhor futebol", começou por dizer o extremo à Sport TV.

"Procuramos sempre dar o nosso melhor. Fizemos uma grande primeira parte, demos ritmo forte ao jogo, fomos capazes de nos impor e conseguir um resultado positivo. Entrámos algo desligados na 2.ª parte e acabámos por sofrer, mas não nos deixámos cair, voltamos à carga e conseguimos mais dois golos", continuou.

Pepê vem crescendo no FC Porto, algo que o próprio admitiu: "Sinto-me um jogador muito melhor desde que cheguei. Faço posições que nunca fiz. Sinto-me lisonjeado pela confiança do treinador no meu trabalho e vou procurar sempre melhorar e evoluir."