Pepe sobre Sérgio Conceição: «As pessoas em Portugal só lhe darão valor quando ele sair»

Pepe já trabalhou com alguns dos melhores treinadores do Mundo, como José Mourinho, Carlo Ancelloti e Zinedine Zidane, mas na hora de falar sobre Sérgio Conceição também não poupa nos elogios. O capitão portista considera que o atual técnico dos dragões faz "coisas extraordinárias" e que o seu trabalho só será verdadeiramente reconhecido quando deixar o futebol português."O nosso míster... Não há palavras para descrever o nosso míster. Ele consegue fazer coisas extraordinárias. É uma pessoa que vive muito o futebol e que tem um conhecimento muito grande. Digo isto com muita pena, mas as pessoas aqui, em Portugal, só lhe vão dar valor quando ele sair de cá. Quando isso acontecer, vamos sentir todos muita falta dele e do que ele dá ao nosso campeonato. A exigência dele é tão grande que até eleva os níveis dos nossos adversários", destacou o defesa, em entrevista à revista Dragões.