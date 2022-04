Pepe: «Taremi pediu desculpa? Não tem de o fazer»

Taremi foi o homem da partida ao conquistar dois penáltis e ao fazer o único golo no terreno do V. Guimarães. O iraniano pediu desculpa por desperdiçar o segundo castigo máximo na cidade-berço."Contente por ter vencido. Agradeço por isso. Estou contente por ter marcado, mas também falhei um penálti e peço desculpa por isso. Espero continuar a ajudar a equipa com golos para arrecadar o título", frisou à Sport TV.Pepe também falou na flash-interview e contrariou as palavras do colega de equipa. "Taremi pediu desculpa pelo penálti que falhou? Não tem de pedir desculpa, tal como o golo é a sequência do trabalho de todos. Quando ganhamos, ganhamos todos e quando perdemos, perdemos todos", garantiu o capitão portista que abordou também as incidências do jog."Na primeira parte construíamos ocasiões para sair com um resultado mais positivo. Um zero era curto. Mesmo assim regressámos bem ao jogo, mas, com mais uma unidade em campo, devíamos ter tido mais tranquilidade e mais posse. Não conseguimos isso e tivemos de sofrer como equipa frente a um adversário difícil", vincou.O central, de 39 anos, evidenciou que não sente que o FC Porto esteja perto de ser campeão."Não sinto que temos uma mão na taça. Apenas que temos de, jogo a jogo, como o treinador falou, ter o mesmo espírito de solidariedade que mostrámos neste jogo. Não importa quem marca. Estamos todos de parabéns", afirmou Pepe.