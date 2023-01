Pepe: «Temos de fazer aquilo que os outros não conseguem fazer»

António Ribeiro e André Oliveira©? sub-19

Vasco Santos e João Teixeira©? sub-17

Gonçalo Pinto e Martim Cunha©? sub-16

Bernardo Lima e Pedro Nunes©? sub-15

João Brito e Rodrigo Gonçalves©? sub-14

Gonçalo Fontes e Gonçalo Cruz©? sub-13

Tiago Portugal e Martim Moreira©? sub-12 pic.twitter.com/JtBCLlVaUg — FC Porto (@FCPorto) January 18, 2023

Pepe e Silvestre Varela estiveram na tarde desta quarta-feira à conversa com os capitães e subcapitães de todos os escalões de formação, numa iniciativa que teve lugar no balneário do Estádio do Dragão. O central falou da sua experiência e fez ver aos mais novos o que é mais importante na hora de envergar a braçadeira de um clube da dimensão do FC Porto."Todos nós temos que saber, ainda mais num clube como o FC Porto, passar essa mística para que os demais sintam a importância, não só do que é ser capitão, mas do que é representar um clube histórico e de muita exigência. Procuro passar sempre a responsabilidade que todos temos de ter. É importante o mais novo sentir essa responsabilidade, saber que o que vai fazer é em prol da equipa e do clube", explicou Pepe, prosseguindo: "Neste clube jogamos sempre para ganhar, nunca jogamos para o empate. Não jogamos para a permanência, jogamos para ser campeões. E para sermos campeões temos de fazer coisas diferentes. O que é diferente? É fazer aquilo que os outros não conseguem fazer. O nosso clube nasceu de muitas dificuldades e nós temos de ter isso presente no nosso dia-a-dia."Silvestre Varela, capitão da equipa B e ex-jogador da formação principal, também sublinhou a importância de uma mentalidade vencedora para se singrar nos dragões. "Um jogador do FC Porto tem de pensar sempre em ganhar. Nos treinos e nos jogos. No FC Porto não há espaço para relaxar", frisou o extremo.