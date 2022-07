Pepê: «Temos o objetivo de fazer ainda melhor este ano»

As imagens de mais um treino do FC Porto no Algarve



As imagens de mais um treino do FC Porto no Algarve

O FC Porto realizou, esta segunda-feira, mais um treino no Algarve e a tarde será livre para o plantel. Antes do merecido descanso, Pepê falou à comunicação do clube e traçou os objetivos para 2022/23."Fizemos uma grande época, mas temos o objetivo de fazer ainda melhor este ano. Temos de nos preparar mais e de entrar ainda mais focados porque só assim conseguiremos grandes feitos. Da nossa parte nunca irá faltar dedicação. Vamos procurar fazer uma grande época, estamos a dar o máximo para podermos corresponder às expetativas de todos", afirmou o atacante brasileiro, mostrando-se, depois, ansioso pelo arranque oficial da temporada: "Ficar assim tanto tempo sem jogar é um pouco chato, mas estamos a preparar tudo para podermos voltar o mais fortes possível."Sobre a exigência da pré-temporada, Pepê prosseguiu assim: "Sabemos que o mais difícil ainda está para vir. Estamos a fazer uma boa pré-temporada e sabemos que a exigência é muito alta. Temos de nos dedicar ao máximo para podermos fazer uma grande época."Recuando no tempo, o extremo falou sobre a chegada ao FC Porto e o quanto evoluiu de lá para cá. "Quando cheguei senti alguma dificuldade, principalmente devido às diferenças entre o futebol sul-americano e o europeu. Agora já me sinto mais adaptado, tenho uma amizade muito grande com todos os meus companheiros e isso tem-me ajudado bastante", assegurou.Ainda assim, sente que ainda pode evoluir mais: "Vou dar o melhor de mim, procurar ser melhor do que fui na época passada e evoluir cada vez mais para poder ajudar os meus companheiros."Salientando que "o ambiente é muito bom" e que o grupo está todo unido, o que é "o mais importante para formar um grupo de campeões", Pepê deixou mensagem aos adeptos: "A energia que os adeptos nos transmitem ajuda a que nos mantenhamos ligados e concentrados quando estamos em campo. Por isso é que sentimos a sua falta e temos saudades deles."