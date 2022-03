Pepê: «Tenho mais golos de cabeça no FC Porto do que na minha carreira inteira»

Inaugurou o marcador frente ao P. Ferreira, apontando aí o seu quinto golo com a camisola do FC Porto e o terceiro de cabeça, contando ainda um com o pé esquerdo (ao Moreirense, na Liga Bwin) e outro com... a anca (ao Marítimo, igualmente no campeonato). Apesar de ter no pé direito o seu preferido, Pepê ainda não conseguiu faturar com ele."Conseguimos um bom jogo, mas o mais importante foi a vitória. Marcar de cabeça? É verdade, tenho mais golos de cabeça no FC Porto do que na minha carreira inteira", afirmou a propósito o ex-Grémio de Porto Alegre, em declarações à sua assessoria de imprensa, prestadas após o mais recente triunfo portista (4-2). Além desse cabeceamento certeiro ao P. Ferreira, também marcou assim ao Benfica, no campeonato, e ao Rio Ave, na Allianz Cup.Lançado às feras com mais regularidade desde que Luis Díaz rumou ao Liverpool, Pepê tem dado resposta positiva, sobretudo quando joga pelo corredor direito, seja como extremo ou como lateral. A evolução do brasileiro, de 25 anos, também se verifica nas ações sem bola.Agora, está a três golos de igualar a marca goleadora conseguida pelo antigo colega no Grémio, Everton Cebolinha, que na época de estreia pelo Benfica, em 2020/21, assinou oito golos, em 3.017 minutos. Só como termo de comparação, Pepê, em temporada de estreia no FC Porto, leva os tais cinco golos, mas tem apenas 1.061 minutos em campo.