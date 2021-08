Pepe: «Tínhamos de começar a ganhar»

Após o final da vitória por 2-0 diante do Belenenses SAD, Pepe mostrou-se satisfeito com o resultado e destacou a importância de começar a ganhar.





"Acima de tudo, estou bastante feliz por poder ajudar o meu clube, os meus companheiros. Sabíamos que era um jogo importante para nós e tínhamos de começar a ganhar. Acho que a equipa jogou bem, fomos muito sólidos dentro de campo, sabendo aquilo que estávamos a fazer, e acho que a vitória é bem merecida", começou por dizer o capitão portista.Sobre o bom ritmo apresentado no primeiro jogo oficial, o central destacou a "seriedade do trabalho" desenvolvido. "Todos nós trabalhamos muito forte, não é só os onze, ou os cinco que entram, é o grupo todo. Mesmo os que treinaram de manhã tinham muita vontade de poder estar aqui hoje dentro de campo. O mister é que escolhe o melhor onze para cada jogo, mas eu acho que o mais importante é o espírito de grupo que nós temos. Jogue quem jogar, vamos dar o máximo para poder conseguir o nosso objetivo que é a vitória e honrar esta camisola", sublinhou.Pepe falou ainda sobre o facto de se ter tornado no jogador mais velho a vestir a camisola do FC Porto num jogo oficial. "Significa muito. Estamos a falar de um clube histórico mundialmente como FC Porto. Estar a jogar neste nível é muito gratificante, é sinal que estou a fazer um bom trabalho, junto com os meus companheiros, que me dá essa possibilidade de poder treinar e ser melhor a cada dia. Vou dar sempre o meu melhor para ajudar os companheiros. O mais importante é nós sermos felizes a fazer o que fazemos e eu sou bastante feliz de poder jogar futebol".