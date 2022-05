Pepê: «Título em casa do nosso maior adversário tem um gostinho especial»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto sagrou-se campeão nacional pela 30ª vez na sua história, sendo este o primeiro título de Pepê. No momento em que os dragões pararam em Fátima para agradecer, o extremo não escondeu a felicidade pela conquista."Conquistar o título foi especial, não há dúvida. Sabemos que é difícil fazê-lo, ainda para mais em casa do nosso maior adversário. Tem um gostinho especial. Substituir Luis Díaz? Ele é um grande jogador, um craque e faz falta a qualquer equipa. No entanto, sabíamos que isto podia acontecer e trabalhei para estar à altura", disse à RTP3.