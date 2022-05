Pepe: «Título sabe a muito. Fui acusado de tantas coisas, muitos não queriam que jogasse»

O capitão Pepe realçou as dificuldades que enfrentou ao longo do ano após a conquista do título por parte do FC Porto, na sequência da vitória na Luz (0-1), sobre o Benfica."Este ano foi difícil, aconteceram tantas coisas... Emociono-me. Este título sabe a muito. Fui acusado de tantas coisas, muita gente não queria que jogasse. Deus é justo", considerou sobre o castigo imposto depois do jogo com o Sporting para a Liga e do qual teve de recorrer para estar a jogar."Sabe bem, muito bem. Aos 39 anos ser campeão pelo FC Porto, a este nível... A minha família tem muita paciência por deixar-me jogar", finalizou.