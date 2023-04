Pepe: «Um agradecimento especial ao presidente que ainda hoje me deixa sem palavras»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pepe (@official_pepe)

Pepe recorreu esta segunda-feira às redes sociais para deixar vários agradecimentos, depois de ontem ter renovado pelo FC Porto até 2024 . O internacional português destacou, entre outros, o papel de Pinto da Costa, Sérgio Conceição e dos adeptos dos dragões no seu percurso."Um agradecimento especial ao presidente, que com a sua forte presença, palavras assertivas e inspiradoras deixa-me ainda hoje sem palavras", começa por referir Pepe, numa publicação no Instagram.E prossegue: "Obrigado a todos aqueles com quem trabalho diariamente e que fazem de mim um melhor profissional. Agradeço ao mister e à sua equipa técnica por acreditarem no meu trabalho. Obrigado aos adeptos deste clube e deste desporto que alimentam esta minha paixão. À minha família que compreende a minha ausência e a minha entrega a esta profissão com respeito e admiração... Obrigado! A todos vocês prometo sempre o meu máximo! A história continua...", escreveu o central dos dragões.