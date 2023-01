Pepe: «Um empate aqui é como uma derrota»

Pepe deu uma verdadeira aula do que é ser capitão do FC Porto aos jovens da formação do clube que envergam a braçadeira, desde os sub-12 aos sub-19. O internacional português partilhou algumas das suas experiências e explicou o que significa ser um líder em campo."Do meu ponto de vista, ser capitão é ouvir todos os companheiros e sentir o que realmente cada um deles precisa no momento. Todos nós temos que saber, ainda mais num clube como o FC Porto, passar essa mística para que os demais sintam a importância, não só do que é ser capitão, mas do que é representar um clube histórico e de muita exigência. Procuro passar sempre a responsabilidade que todos temos de ter. É importante o mais novo sentir essa responsabilidade, saber que o que vai fazer é em prol da equipa e do clube", começou por referir Pepe, em resposta às várias perguntas que lhe foram colocadas pelos mais jovens, recordando os tempos em que chegou ao Dragão e conviveu no balneário com grandes figuras do FC Porto."Quando cheguei cá os capitães eram o Jorge Costa, o Vítor Baía, o Pedro Emanuel, o Costinha e então eu, jovem, comecei a alimentar-me muito, ouvia muito o que tinham para dizer e fui absorvendo muito do que eles falavam. E comecei aqui a apanhar grandes capitães no FC Porto, que me passaram a mística do clube, não falhar um passe, jogar para ganhar e não para empatar. Um empate aqui é como se fosse uma derrota. Queríamos ser perfeitos dentro de campo para que não acontecesse um empate e nem falo em derrota, porque isso não faz parte do nosso dia a dia. Olho para trás e sinto-me orgulhoso, porque tive bons capitães e isso fez com que a família estivesse unida", lembrou com emoção.Para o central, de 39 anos, há regras que se revelam fundamentais na construção de uma carreira. Princípios inegociáveis, como um comportamento exemplar também fora do campo."O capitão é a extensão dos companheiros. Quando for propor algo ao treinador ou à direção tem de sentir essa confiança de que está a fazer o melhor para ambas as partes. Por exemplo, eu tenho de defender o interesse do meu grupo, que são os meus companheiros, mas também tenho de defender o interesse do clube, que é um clube que me identifico, que quero que ganhe, então temos de ser a balança nesse meio. Não é fácil, mas é bom porque nós gostamos do clube e do nosso companheiro. Eu estava sempre focado, queria chegar à primeira equipa, porque tinha um sonho. O meu sonho era que, um dia, os meus pais pudessem ver-me na televisão a jogar futebol. Então eu lutei por esse sonho, tive que abdicar de muitas coisas, de amigos que me chamavam para ir a um bar, uma discoteca, vamos ter com a menina tal e eu dizia que não, que tinha de estar em casa, porque era a minha hora de descanso. Tinha de me alimentar bem, descansar bem, porque amanhã vou ter de treinar, o treino vai ser forte e eu tenho de estar preparado para o treino. E quando eu vejo, o Varela também, se calhar mais do que eu por causa do escalão, quando eu vejo que um jogador está a sair dessa rotina, dessa exigência, eu vou ter com ele como capitão e chamo-o à atenção, digo que está a fazer coisas que não são compatíveis com o futebol, para tomar atenção, porque o principal prejudicado é ele e, depois, somos nós como equipa. Depois é fazer ver isso", destacou.Quanto à parte mais difícil de ser capitão, Pepe não tem dúvidas. "É representar um clube histórico como o FC Porto, isso é muito difícil. Muita responsabilidade, eu sinto isso, apesar de ter quase 40 anos. Sinto que nós, jogadores do FC Porto, somos diferentes, porque representamos um clube com muito peso mundial. E essa responsabilidade faz com que vá dormir às 21h30, para que quando aconteça algo que foge do nosso dia a dia de trabalho eu possa agir de coração. Possa ser genuino, chegar e dar opinião sem nenhum tipo de interesse. O meu objetivo aqui é sempre tentar o melhor para o clube, se for junto com os meus companheiros, perfeito", garantiu sem reservas.