Pesos pesados de volta ao Olival

Zaidu, Grujic, Uribe, Eustáquio e Taremi, os internacionais que faltavam, chegaram ontem à Invicta e todos eles estiveram no Olival, em momentos diferentes do dia e para desenvolverem trabalho com ritmo igualmente distinto, adaptado à condição física que cada um deles trouxe da respetiva seleção. Em suma, só esta manhã, no penúltimo treino de preparação para o jogo com o Portimonense, Sérgio Conceição terá todos à disposição em simultâneo.

Igualmente fora do normal desenrolar dos trabalhos, mas por questões de ordem física, estiveram os lesionados Diogo Costa, João Mário, Pepe, João Marcelo e Evanilson, em tratamento às respetivas lesões. Dificilmente algum deles recuperará a tempo de constituir opção, depois de amanhã, na receção ao Portimonense.