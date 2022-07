Pinto da Costa: «A nossa equipa está no Algarve a trabalhar para vos dar as alegrias que merecem»

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, foi recebido na noite desta sexta-feira, num restaurante de Câmara de Lobos, por cerca de 300 adeptos do FC Porto na Madeira. E, na hora de discursar, visivelmente emocionado pelo carinho que recebeu, deixou uma garantia aos presentes."A nossa equipa está em estágio no Algarve, a trabalhar para novos sucessos. Está a trabalhar em conjunto e determinada para vos poder continuar a dar as alegrias que vocês querem e merecem", afirmou Pinto da Costa.E concluiu de seguida: "Estou demasiado grato e emocionado para dizer muito mais. Quero apenas dizer que vos levo no coração, que não esquecerei esta noite e que serei sempre defensor desta terra que me habituei a amar."