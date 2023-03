Pinto da Costa: «A resposta aos nossos inimigos é a nossa união e o nosso trabalho»

Jorge Nuno Pinto da Costa marcou presença no 'Dia do Clube – A 40.ª Sinfonia' que decorreu na tribuna VIP do Estádio do Dragão, juntamente com várias centenas de adeptos e sócios do FC Porto. Uma das últimas intervenções do líder dos azuis e brancos terminou com o hino dos dragões cantado por uma franja juvenil e houve até espaço para declamação de poesia do presidente. Pinto da Costa falou para a plateia atenta o que é ser FC Porto."Senti uma satisfação enorme por tudo aquilo que pude presenciar, ouvir e ver. Há aqui um denominador comum: um grande amor ao FC Porto e um grande amor à cidade do Porto. Uma coisa e outra são impossíveis de dissociar e, como tal, é uma grande satisfação. Queria felicitar os organizadores porque sabia da expetativa em relação à qualidade do evento, mas ultrapassou tudo aquilo que podia pensar. Os painéis foram excelentes, os assuntos foram muito interessantes e prenderam toda a gente do primeiro ao último minuto. Foi uma jornada muito boa e, como presidente e convidado, fico muito feliz e agradecido. Creio que todos saímos daqui a amar ainda mais o FC Porto. A resposta aos nossos inimigos é a nossa união e o nosso trabalho, é estarmos todos imbuídos do mesmo espírito", referiu Pinto da Costa, citado pelo site do FC Porto.O presidente do emblema da Invicta, de 85 anos, falou do presente e do futuro. "O FC Porto é essencialmente um clube, como o próprio nome o diz, pois o futebol é o expoente máximo das suas glórias, mas nas outras modalidades, nos aspetos culturais e de solidariedade, temos de estar sempre à procura de ser cada dia melhor e fazer sempre o melhor possível. Não pode haver limites no caminho que pretendemos, que é o da perfeição", declarou ainda.