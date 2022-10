Pinto da Costa abre a porta a outras renovações: «Espero que em breve haja mais»

De uma só vez, o FC Porto acertou a renovação com quatro jogadores, mas é provável que o processo não termine por aqui. A estrutura dos dragões já se encontra a trabalhar para segurar mais membros do atual plantel, tal como deu conta Pinto da Costa, em declarações publicadas pelo clube logo após a oficialização dos acordos com Evanilson, Pepê, Zaidu e João Mário."Como é natural, queremos renovar com todos os jogadores que o treinador acha importantes e não são só estes quatro, são mais. Vamos prosseguir as conversas que já iniciámos com outros jogadores, mas dentro das possibilidades do FC Porto, pois temos algumas limitações até por regras da própria UEFA. Se pudermos renovar por mais tempo com todos os jogadores que interessam para estarmos mais seguros e termos uma equipa que não obrigue o treinador a estar a inventar todos os anos, faremos tudo para que assim seja. Se infelizmente não for possível segurar todos os jogadores, naturalmente que teremos substituir algum que eventualmente não seja possível manter. A nossa vontade é manter este grupo durante muitos anos", apontou o líder dos azuis e brancos, dando conta da importância de Sérgio Conceição neste processo."Neste período difícil, acho que até ao jogador dá outra tranquilidade. É uma prova de confiança e, se estamos a fazer estas renovações, é porque o nosso treinador, que espero que se mantenha aqui muitos anos, tem confiança neles. Se assim não fosse, não estaríamos aqui agora. Espero, de facto, que em breve haja mais, mas sempre dentro das nossas possibilidades, pois não é fácil segurar um plantel destes. Estou feliz pois, além de serem quatro bons jogadores, são quatro excelentes profissionais e pessoas de muito caráter", acrescentou.