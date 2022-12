Pinto da Costa abre a porta a renovações, mas lembra: «Há números de fora que não podemos atingir»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto já segurou várias figuras principais do plantel esta época, com muitas renovações já concretizadas, mas pode não ficar por aqui. Pinto da Costa, líder dos dragões, disse mesmo que há outros processos a serem estudados, mesmo sem querer falar de nomes."Estão em curso. Não individualizo, mas estão a ser estudados vários casos. E todos os que interessem ao treinador interessa-nos que fiquem. Agora, nem sempre há possibilidades. É assim em todos os clubes. Temos jogadores muito assediados, propostas muito altas e não podemos atingir números que lá fora se atingem. De nossa vontade, não sairá ninguém do grupo forte", assegurou Pinto da Costa.