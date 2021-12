Pinto da Costa analisa Liga Europa: o reencontro de Conceição com a Lazio e a final em Sevilha

A queda para a Liga Europa não estava nos planos do FC Porto e Pinto da Costa é o primeiro a assumi-lo, mas, para o presidente dos dragões, o foco está agora colocado em tentar escrever mais uma página de ouro na história portista."O FC Porto termina este ano civil com a frustração de ter falhado o objetivo na Liga dos Campeões, mas com a expectativa, a esperança e, acima de tudo, a convicção de que está bem encaminhado para ter sucesso no campeonato, na Taça de Portugal e naLiga Europa. Estar nesta competição não era o que desejávamos, mas a possibilidade do reencontro do Sérgio Conceição com a Lazio e a coincidência de a final ser disputada em Sevilha dão-nos alento para tentarmos construir mais uma página bonita da nossa história", escreveu, na revista 'Dragões'.