Pinto da Costa anuncia patrocínio da Betano nas camisolas da equipa de futebol por quatro anos

Na presença do CEO George Daskalakis, no Estádio do Dragão, esta quarta-feira, o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, anunciou o patrocínio da Betano nas camisolas da equipa de futebol nos próximos quatro anos."É com muito prazer que apresentamos oficialmente este novo parceiro, uma empresa de grande prestígio, criada há 10 anos na Grécia. Este ano já tivemos algumas parcerias com êxito. Fomos campeões nacionais de andebol com a Betano nas camisolas e espero, no futuro, continuar a ter os mesmos êxitos. É uma parceria que me enche de satisfação", afirmou Pinto da Costa, sublinhando que a MEO continuará a ser parceira do FC Porto, mas noutras situações."Temos esta parceria com a Betano para quatro anos, mas espero que sejam muitos mais. Estamos muito felizes por consumarmos acordo muito bom para as duas partes", concluiu.