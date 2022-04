Pinto da Costa ao ataque: «Se quiserem chorar, terão de ir à necrologia para ter motivo»

Após o FC Porto-Sporting (), da 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, Pinto da Costa falou em "lição" dos portistas, frisando que os dragões vão ser campeões."É isso que nós esperamos, é isso pelo que nós lutamos e acho que é isso que nós merecemos. Este jogo foi uma lição do que é a inteligência no futebol, o que é o rigor, o entusiasmo e acho que a nossa vitória é indiscutível. O Sporting não teve uma única oportunidade de golo, esforçou-se, deu o máximo e isso é sempre de realçar. Quer queiram quer não, nós vamos ser campeões, nós vamos estar na final da Taça de Portugal, com o Tondela, a quem desejo boa sorte no campeonato porque a região merece um clube na 1ª divisão", começou por dizer o presidente do FC Porto à SIC Notícias."Qualquer titulo que vençamos tem sempre um sabor especial. Nem eu nem ninguém, pensaria em estar tanto tempo e ganhar tanto tempo no clube. No FC Porto, não há impossível. A mensagem que quero passar aos portistas é que nunca nos damos por vencidos. Aconteça o que acontecer, imponderáveis, lutamos para vencer, de forma categórica", continuou, deixando depois uma farpa ao rival de hoje:"Foi uma arbitragem sem casos. Se quiserem chorar, terão de ir à necrologia para ter motivo. Relações com Sporting? Estão boas, excelentes. Varandas? Não, não conheço. É habitual [haver felicitações] mas com Varandas nunca foi habitual".