Pinto da Costa apoiado pelos adeptos do FC Porto

Numa semana difícil para os lados do Dragão, e, sobretudo, para o presidente, Pinto da Costa acompanhou a equipa até ao Algarve e contou com a companhia, na tribuna VIP, de todos os homens fortes da administração, nomeadamente Fernando Gomes, Adelino Caldeira e Vítor Baía.





À semelhança do que já tinha acontecido na última assembleia geral do FC Porto, na altura pela voz de Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, a claque voltou a demonstrar confiança e apreço por Pinto da Costa. Por volta do minuto 75 foi mesmo possível ouvir os adeptos entoarem o nome do líder dos azuis e brancos.