Pinto da Costa aponta o melhor jogador do FC Porto no seu reinado e uma contratação especial

Durante a sua presidência de 40 anos, Pinto da Costa viu passar centenas de jogadores pelo FC Porto, muitos deles de grande qualidade. Convidado a destacar o melhor, o líder dos dragões apontou o herói de Viena, mas não esqueceu outras figuras de referência do clube."Colocando assim a pergunta, para mim foi o Madjer. É subjetivo, depende do conceito que cada um tem do futebol. Se gosta de futebol ofensivo, naturalmente que vai escolher um avançado, se é adepto de um futebol m ais defensivo, escolhe um defesa. Se calhar, nem se pode dizer que o Madjer foi o melhor. O que se pode dizer, sem medo de ser desmentido, é que o mais completo era o Madjer, porque ele jogava com o pé direito como jogava com o pé esquerdo, marcava livres com um ou outro pé, era agressivo, era rápido, jogava bem de cabeça, tinha um drible fantástico, não tinha defeitos... O Futre era um jogador extraordinário, mas não era completo, o pé direito era só para subir para o autocarro... O António Oliveira era um jogador fabuloso, mas de cabeça não uma rentabilidade sequer parecida com a que tinha o Madjer", referiu Pinto da Costa, na entrevista à revista Dragões.Ainda no capítulo dos jogadores, o presidente recordou Branco como uma das contratações mais especiais."Uma vez fomos a Génova contratar o Branco, que eu achava que iria ser, como de facto foi, um jogador extraordinário, que até jogou durante vários anos seguidos na seleção do Brasil. Fui eu e o Luciano, que na altura era o nosso diretor desportivo e lhe expôs as nossas condições, e o Branco só me falava nos cães. Resolver a questão do contrato era resolver o problema dos cães. Liguei então para o hotel onde estágiávamos, que era o Porto Palácio, e expus o problema ao diretor de lá, que resolveu o problema. O Branco não se preocupou absolutamente nada com o contrato, com o valor do contrato, só com os cães. E foi uma grande contratação, porque veio a revelar-se um jogador importantíssimo e fabuloso, além de ser uma pessoa fantástica", vincou o presidente do FC Porto.