Pinto da Costa: as Jornadas Mundiais da Juventude, o apoio a Moedas e a não candidatura... a Primeiro Ministro

Foi num tom descontraído que Pinto da Costa se debruçou sobre alguns temas que têm marcado a atualidade em Portugal. A começar pelas Jornadas Mundiais da Juventude, que tanto têm dado que falar nos últimos dias por causa do famoso palco. A esse propósito, o líder do FC Porto deixou uma breve reflexão e manifestou apoio a Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa."Acho que estar a discutir o dinheiro de um palco é pensar pequenino. Quando se tem a oportunidade de se ter uma organização destas, que vai trazer um milhão e meio de pessoas. Não tendo a ver com o que se passa em Lisboa, dou total apoio às palavras que ouvi do presidente da Câmara de Lisboa", referiu.Posteriormente, Pinto da Costa foi questionado sobre a não candidatura de Rui Moreira à presidência do FC Porto e, a esse propósito, fez um comentário bem-humorado, dizendo que ele próprio não será candidato... a Primeiro Ministro."O dr. Rui Moreira dizer que não é candidato não sei onde é notícia. Pode perguntar a qualquer pessoa que vá a passar se é candidato. Dizer que é candidato é notícia. Dizer que não é, não é notícia. Eu não sou candidato a Primeiro Ministro. Isto é notícia? Agora, se dissesse que era, já era notícia. Era sinal que estava maluco", atirou, entre risos, falando ainda da recandidatura."Gostava de poder pensar nisso porque era sinal que não tinha mais coisas que me preocupassem durante o tempo que tenho do mandato. Quando tiver resolvido todos os problemas, vou pensar nisso", concluiu.