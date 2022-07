Pinto da Costa: as quatro razões para "amar a Madeira" e o "ídolo" Alberto João Jardim

Durante o seu discurso no jantar-convívio em que marca presença na ilha da Madeira, na noite desta quinta-feira, Pinto da Costa elencou as quatro razões que o levam "a amar a Madeira", assim como três dos seus "ídolos extra futebol" ao longo da vida. A referência a uma carismática figura da política da região foi amplamente aplaudida.

"É um orgulho enorme voltar aqui passados 30 anos propositadamente para confraternizar com as lindas pessoas desta terra. Porquê? Há quatro razões para eu vir aqui propositadamente. A primeira, é que, desde criança, quando comecei a ir ao futebol, o meu primeiro ídolo era madeirense, era o Pinga. A segunda é porque já na minha juventude frequentei o Colégio das Caldinhas, onde tive o privilégio de conviver com mais de uma dezena de madeirenses, amizades que mantive até ao fim das suas vidas, porque infelizmente muitos já faleceram. Felizmente mantenho amizades com os que continuam entre nós", começou por dizer Pinto da Costa, elencando depois os últimos dois motivos, com a referência a... Alberto João Jardim.





"A terceira razão é que, na minha vida extra futebol, tive três ídolos. O General Humberto Delgado, em quem me revejo pelo espírito de luta, de não ter medo de nada, nem que venha a pagar por isso com a vida. O segundo, o General Ramalho Eanes. E o terceiro, o Dr. Alberto João Jardim, que sempre me demonstrou amizade e estima nos momentos mais difíceis e que me ensinou o que é amar e lutar por uma terra contra os centralismos exagerados da capital. A quarta razão é que, desde que pisei pela primeira vez na Madeira, só criei amizades", referiu, perante uma plateia de mais de 300 adeptos do FC Porto.