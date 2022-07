Pinto da Costa assiste ao Portimonense-FC Porto, um jogo particular que se disputa no Municipal de Portimão à porta-fechada e que arrancou às 10h30. Também os administradores Luís Gonçalves (que viajou com a equipa de autocarro) e Vítor Baía estão presentes no recinto, assim como Pedro Marques Lopes, conhecido adepto portista.Recorde-se que os campeões nacionais encontram-se a estagiar no Algarve.