Pinto da Costa assistiu ao triunfo do FC Porto B sobre o Canelas 2010

O particular, no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Pedroso, serviu de apresentação para o Canelas 2010, que vai disputar a Liga 3, mas o triunfo (4-1) sorriu ao FC Porto B, da 2.ª Liga.





O presidente portista, Pinto da Costa, bem como os administradores da SAD, Vítor Baía e Luís Gonçalves, assistiram 'in loco' à partida e, dessa forma, testemunharam o festival ofensivo dos dragões, que se traduziu nos golos de Gonçalo Borges (31'), Peglow (42'), Sebastian Soto (49') e Danny Loader (68').Foi, contudo, o Canelas quem primeiro se adiantou no marcador, por intermédio de André Salvador, que nesse lance deixou para trás Diogo Ressurreição e Romain Correia. A partir daí, a equipa treinada por Tiago Margarido nada conseguiu fazer para travar a dinâmica ofensiva do conjunto liderado por António Folha.Gonçalo Borges empatou num bom remate de fora da área e Peglow, que já tinha atirado ao poste, adiantou os dragões após assistência de Gonçalo Borges. Foi com este resultado que as equipas foram para o intervalo.Na segunda parte, a superioridade portista manteve-se e o 3-1 surgiu dos pés do norte-americano Sebastian Soto, servido por Danny Loader, avançado inglês que faria, alguns minutos depois o 4-1, num remate à entrada da área.O FC Porto B arranca para a época oficial no próximo sábado, em casa, frente ao Trofense, enquanto o Canelas 2010 ainda tem mais duas semanas de preparação, pois só inicia a participação na Liga 3 no dia 14 de agosto, em casa do Anadia.