Pinto da Costa assume que o FC Porto continua interessado em jogadores mexicanos

Fui invitado a un partido entre el @FCPorto y los gansos de Casa Pía, vecinos de la embajada mexicana. Conocí al mítico presidente del Porto, Jorge Nuno Pinto da costa, y le pregunté cuándo vuelve a contratar mexicanos! “Seguimos interesados” respondió. pic.twitter.com/FrhQqehsOV — Bruno Figueroa (@BrunoBFigueroa) January 8, 2023

Jesús Corona, Héctor Herrera, Miguel Layún e Diego Reyes. São quatro os jogadores mexicanos que já representaram a equipa principal do FC Porto, mas pode não ficar por aqui. Palavra de Pinto da Costa a Bruno Figueroa, no Jamor.O presidente do FC Porto conheceu e esteve à conversa com o embaixador do México em Portugal, antes do Casa Pia-FC Porto (0-0) de ontem, e foi o próprio Bruno Figueroa quem partilhou, este domingo, nas redes sociais, a confissão de Pinto da Costa: "Fui convidado a assistir a uma partida entre o FC Porto e os gansos do Casa Pia, vizinhos da embaixada mexicana. Conheci o mítico presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, e perguntei-lhe quando é que volta a contratar mexicanos. 'Continuamos interessados', respondeu."Mais tarde, novamente no Twitter, o embaixador recordou os nomes dos jogadores mexicanos que jogaram no FC Porto e ainda lembrou Raúl Gudiño, que só jogou na equipa B dos azuis e brancos, tal como Omar Govea ou Junior Maleck. "O FC Porto tem uma grande história de ligação ao México. Grandes jogadores como Herrera, Diego Reyes, Layún, Tecatito Corona ou jogaram no FC Porto, com maior ou menor êxito. Oxalá outros jovens jogadores tenham uma oportunidade", desejou.